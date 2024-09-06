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Игрок МБА-МАИ Паша Исмаилов — о поражении «Пари НН»: сыграли гораздо хуже, чем могли

Игрок МБА-МАИ Паша Исмаилов — о поражении «Пари НН»: сыграли гораздо хуже, чем могли
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Лёгкий форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов прокомментировал поражения команды в играх с «Зенитом» и «Пари НН».

«Полуфинал был очень тяжёлым. Играли с «Зенитом». Мы показали достойную игру, бились до конца. Проиграли в концовке, хотя за четыре минуты мы вели с отрывом в два или четыре очка. Но упустили крупные броски. Не получилось, такое бывает.

В матче за третье место «Нижний Новгород» был более агрессивен в защите и нападении. Может быть, дело в настрое, не знаю. Получилось, как получилось. Сыграли гораздо хуже, чем могли.

Почему не всё получилось? Я думаю, сказалось и то, что вчера очень много сил отдали и то, что просто «Нижний» вышел более настроенным. Не было новых сетов, которые мы ни разу не видели, не были готовы к ним. Просто агрессия и в защите, и в нападении.

[В течение игры Карасёв говорил] что молодым игрокам надо быть более агрессивными и забирать минуты у людей, которые старше. Сегодня они, правда, показали нам мастер-класс и в нападении, и в защите», — сказал Исмаилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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