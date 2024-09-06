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Игрок МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал о том, как прошла предсезонная подготовка команды

Игрок МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал о том, как прошла предсезонная подготовка команды
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Лёгкий форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал о том, как прошла предсезонная подготовка команды к предстоящему сезону.

«[Что касается предсезонной подготовки] то она прошла хороша. Но в матче с «Нижним Новгородом» мы добавляли к игре. Находили много связей в нападении, больше коммуникаций в защите. Что-то пошло не так. Думаю к сезону мы подойдём в оптимальной форме», — сказал Исмаилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, сегодня «Нижний Новгород» одержал победу над МБА в матче за третье место на турнире «Кубок Кондрашина и Белова — 2024». Встреча проходила на стадионе «Арена» (Санкт-Петербург). Клуб из Нижнего Новгорода победил команду из Москвы со счётом 75:65 (25:12, 16:16, 21:21, 13:16).

Кубок Кондрашина и Белова . За 3-е место
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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