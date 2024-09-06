Игрок МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал о том, как прошла предсезонная подготовка команды

Лёгкий форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов рассказал о том, как прошла предсезонная подготовка команды к предстоящему сезону.

«[Что касается предсезонной подготовки] то она прошла хороша. Но в матче с «Нижним Новгородом» мы добавляли к игре. Находили много связей в нападении, больше коммуникаций в защите. Что-то пошло не так. Думаю к сезону мы подойдём в оптимальной форме», — сказал Исмаилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, сегодня «Нижний Новгород» одержал победу над МБА в матче за третье место на турнире «Кубок Кондрашина и Белова — 2024». Встреча проходила на стадионе «Арена» (Санкт-Петербург). Клуб из Нижнего Новгорода победил команду из Москвы со счётом 75:65 (25:12, 16:16, 21:21, 13:16).