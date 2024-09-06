Войнаровски: Тристан Томпсон близок к возвращению в «Кливленд»

33-летний свободный агент Тристан Томпсон близок к подписанию однолетнего контракта со своей бывшей командой «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Проведший 10 из своих 13-ти сезонов в НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Томпсон, близок к заключению соглашения с президентом клуба Коби Альтманом и генеральным директором Ричем Полом. Переговоры близки к завершению, в сделку вносятся последние штрихи», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В прошлом сезоне-2023/2024 Тристан Томпсон сыграл 59 матчей, набирая в среднем 3 очка, 1 передачу и 3,3 подбора за игру.

Ожидается, что Томпсон, который ранее сыграл важную роль в успехе «Кавальерс» в 2016 году, привнесёт ценный опыт и углубит состав команды.