Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Финал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски: Тристан Томпсон близок к возвращению в «Кливленд»

Войнаровски: Тристан Томпсон близок к возвращению в «Кливленд»
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний свободный агент Тристан Томпсон близок к подписанию однолетнего контракта со своей бывшей командой «Кливленд Кавальерс». Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Проведший 10 из своих 13-ти сезонов в НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Томпсон, близок к заключению соглашения с президентом клуба Коби Альтманом и генеральным директором Ричем Полом. Переговоры близки к завершению, в сделку вносятся последние штрихи», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В прошлом сезоне-2023/2024 Тристан Томпсон сыграл 59 матчей, набирая в среднем 3 очка, 1 передачу и 3,3 подбора за игру.

Ожидается, что Томпсон, который ранее сыграл важную роль в успехе «Кавальерс» в 2016 году, привнесёт ценный опыт и углубит состав команды.

Материалы по теме
Войнаровски: Ти Джей Макконнелл продлил контракт с «Индианой» на сумму $ 45 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android