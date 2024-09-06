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Хавьер Паскуаль ответил, какие качества ценит в баскетболистах больше всего

Хавьер Паскуаль ответил, какие качества ценит в баскетболистах больше всего
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Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, что ценит в игре баскетболистов больше всего.

Вопрос: Игрок с хорошим дриблингом или самый высокий баскетболист в Единой лиге?

Ответ Паскуаля: С дриблингом.

Вопрос: С дриблингом или с хорошим броском из-за дуги?

Ответ: С хорошим дальним броском.

Вопрос: С хорошим дальним броском или хорошо защищающийся?

Ответ: С хорошим дальним броском.

Вопрос: С хорошим дальним броском или хорошим видением площадки?

Ответ: С хорошим видением площадки.

Вопрос: С хорошим видением площадки или с высокой эффективностью?

Ответ: С хорошим видением площадки.

Вопрос: С хорошим видением площадки или с быстрым первым шагом?

Ответ: С хорошим видением площадки.

Вопрос: С хорошим видением площадки или со 100% реализацией штрафных?

Ответ: С хорошим видением площадки.

Вопрос: С хорошим видением площадки или с хорошей игрой в клатче?

Ответ: С хорошей игрой в клатче.

Вопрос: С хорошей игрой в клатче или игрок, не набирающий пять фолов?

Ответ: С хорошей игрой в клатче.

Вопрос: С хорошей игрой в клатче или с опытом игры в Европе?

Ответ: С хорошей игрой в клатче.

Вопрос: С хорошей игрой в клатче или с опытом игры в НБА?

Ответ: С хорошей игрой в клатче.

Вопрос: С хорошей игрой в клатче или молодой игрок с большим потенциалом?

Ответ: С хорошей игрой в клатче.

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