Хавьер Паскуаль ответил, какие качества ценит в баскетболистах больше всего

Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, что ценит в игре баскетболистов больше всего.
Вопрос: Игрок с хорошим дриблингом или самый высокий баскетболист в Единой лиге?
Ответ Паскуаля: С дриблингом.
Вопрос: С дриблингом или с хорошим броском из-за дуги?
Ответ: С хорошим дальним броском.
Вопрос: С хорошим дальним броском или хорошо защищающийся?
Ответ: С хорошим дальним броском.
Вопрос: С хорошим дальним броском или хорошим видением площадки?
Ответ: С хорошим видением площадки.
Вопрос: С хорошим видением площадки или с высокой эффективностью?
Ответ: С хорошим видением площадки.
Вопрос: С хорошим видением площадки или с быстрым первым шагом?
Ответ: С хорошим видением площадки.
Вопрос: С хорошим видением площадки или со 100% реализацией штрафных?
Ответ: С хорошим видением площадки.
Вопрос: С хорошим видением площадки или с хорошей игрой в клатче?
Ответ: С хорошей игрой в клатче.
Вопрос: С хорошей игрой в клатче или игрок, не набирающий пять фолов?
Ответ: С хорошей игрой в клатче.
Вопрос: С хорошей игрой в клатче или с опытом игры в Европе?
Ответ: С хорошей игрой в клатче.
Вопрос: С хорошей игрой в клатче или с опытом игры в НБА?
Ответ: С хорошей игрой в клатче.
Вопрос: С хорошей игрой в клатче или молодой игрок с большим потенциалом?
Ответ: С хорошей игрой в клатче.