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«Он жулик, это точно». Стефен Карри — об игре в гольф с Бараком Обамой

«Он жулик, это точно». Стефен Карри — об игре в гольф с Бараком Обамой
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, как играет в гольф с бывшим президентом США Бараком Обамой.

«Обама жулик (улыбается), это точно. Он хорош. Когда мы играем в гольф, то ставим один доллар, чтобы было веселее и посмотреть, кто выиграет, а кто проиграет. Барак левша. Я называю его находчивым. Он бьёт по мячу не очень далеко, но метко. Обама отличный партнёр для игры, поскольку любит поговорить», — приводит слова Карри портал The Sports Rush.

Напомним, Карри всю профессиональную карьерную карьеру выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». Вместе с калифорнийским клубом разыгрывающий четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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