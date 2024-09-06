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«Зенит» победил УНИКС и стал чемпионом турнира «Кубок Кондрашина и Белова»

«Зенит» победил УНИКС и стал чемпионом турнира «Кубок Кондрашина и Белова»
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Сегодня, 6 сентября, в Санкт-Петербурге в КСК «Арене» состоялся финальный матч турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2024» между гостями из Казани УНИКСом и хозяевами «Зенитом». Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 63:50 (19:17, 13:15, 13:11, 18:7).

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
63 : 50
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Спеллмен, Мун, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин

Наиболее результативным игроком «сине-бело-голубых» стал американский защитник Ксавьер Мун. В ходе игры он набрал 13 очков и сделал четыре подбора. В УНИКСе, в свою очередь, самым результативным игроком стал форвард Андрей Лопатин. За время матча он набрал 13 очков и сделал шесть подборов.

Ежегодный предсезонный турнир «Кубок Кондрашина и Белова» носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера ленинградского «Спартака» и сборной СССР, члена Зала славы ФИБА Владимира Петровича Кондрашина и центрового, автора победного броска на Олимпиаде в Мюнхене Александра Александровича Белова.

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