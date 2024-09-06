«Зенит» победил УНИКС и стал чемпионом турнира «Кубок Кондрашина и Белова»

Сегодня, 6 сентября, в Санкт-Петербурге в КСК «Арене» состоялся финальный матч турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2024» между гостями из Казани УНИКСом и хозяевами «Зенитом». Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 63:50 (19:17, 13:15, 13:11, 18:7).

Наиболее результативным игроком «сине-бело-голубых» стал американский защитник Ксавьер Мун. В ходе игры он набрал 13 очков и сделал четыре подбора. В УНИКСе, в свою очередь, самым результативным игроком стал форвард Андрей Лопатин. За время матча он набрал 13 очков и сделал шесть подборов.

Ежегодный предсезонный турнир «Кубок Кондрашина и Белова» носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера ленинградского «Спартака» и сборной СССР, члена Зала славы ФИБА Владимира Петровича Кондрашина и центрового, автора победного броска на Олимпиаде в Мюнхене Александра Александровича Белова.