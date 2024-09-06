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Шакил О’Нил: Вембаньяма не сможет доминировать, бросая с дистанции

Шакил О’Нил: Вембаньяма не сможет доминировать, бросая с дистанции
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Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мнением о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Вемби – отличный игрок. Но я не думаю, что он сможет доминировать, бросая с дистанции. Если бы он делал упор на игре под кольцом, то с учётом его роста, мой ответ был бы утвердительным. Но его качество бросков то взлетает, то падает. Он неплохой игрок, желаю ему успехов.

Рад, что уже не в лиге и не участвую в дискуссии о самых лучших игроках в истории. Их стало слишком много», – заявил О’Нил в шоу Pat McAfee на телеканале ESPN.

Ранее Шакил О’Нил назвал центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера худшим игроком в истории НБА, объяснив это тем, что тот не отрабатывает свой контракт на $ 250 млн.

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