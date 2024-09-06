Чарльз Баркли — о тандеме Тейтума и Брауна: НБА нашла способ их вывести из себя

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли считает, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намеренно создало конфликт между лидерами «Бостон Селтикс» Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом.

«Этим летом НБА нашла способ вывести из себя обоих парней. Только НБА может это сделать. Ситуация — двоих парней, которые входят в топ-10 игроков лиги на данный момент и которые только что стали чемпионами, решили разозлить после завершения сезона. Возможно, с Айзеей Томасом поступили несправедливо в «Дрим-тим». Но я не могу вспомнить другого случая, при котором лига решила вывести из себя двух игроков так сильно, как произошло с Джейленом и Джейсоном этим летом. Я искренне в это верю», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.