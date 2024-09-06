В «Маккаби Тель-Авив» готовы ждать Дэрила Мэйкона, несмотря на его незалеченную травму

Баскетбольный клуб «Маккаби Тель-Авив» готов ждать полного выздоровления 28-летнего американского защитника Дэрила Мэйкона. Об этом сообщает Eurohoops со ссылкой на представителя игрока.

Ранее Дэрил Мэйкон был объявлен новым игроком «Маккаби Тель-Авив», но после этого он не прошел медицинское обследование и контракт не был подписан. Официально пока нет решения о его будущем в команде. Но по словам представителя Мэйкона, команда готова ждать его восстановления.

«Это правда, что его восстановление затянулось из-за осложнений, но команда готова найти решение для продолжения сотрудничества, когда он будет готов», — приводит слова представителя игрока Eurohoops.

У Мэйкона тяжелая травма передней крестообразной связки. Он получил её в прошлом сезоне, играя за клуб Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) «Шэньчжэнь».

До переезда в Китай Мэйкон выступал за казанский УНИКС, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В сезоне-2022/2023 американец вошёл в число претендентов на звание самого ценного игрока лиги, был участником Матча звёзд — 2023 и неоднократно попадал в символическую пятёрку недели.