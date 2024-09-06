Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс: мы ещё только притираемся друг к другу

Признанный лучшим центровым Кубка Кондрашина и Белова – 2024 игрок УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о поражении своей команды в финальном матче с «Зенитом».

«Я считаю, что мы были близки к победе на протяжении всего матча. В конце игры наша защита ослабла, мы немного устали, потому что играли очень плотно, спина к спине. Но сейчас УНИКС — это другая команда. Мы ещё только притираемся друг к другу и адаптируемся. Я уверен, что у нас прекрасное будущее. Будем держаться вместе и сражаться до конца!» — приводит слова Рейнольдса пресс-служба казанского клуба.

Сегодня, 6 сентября, в Санкт-Петербурге в КСК «Арене» состоялся финальный матч турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2024» между гостями из Казани УНИКСом и хозяевами «Зенитом». Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 63:50 (19:17, 13:15, 13:11, 18:7).