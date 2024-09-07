Стефен Карри ответил, в каком клубе он хотел бы завершить свою карьеру

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о вероятном завершении карьеры.

«Я выступаю в «Голден Стэйт» уже 16 лет. И сейчас моя цель — завершить свою карьеру здесь, в «Уорриорз», в которой я достиг невероятных результатов и рос, как профессионал своего дела вместе с Дрэймонодом Грином. Знаю, что Клэя [Томпсона] больше нет с нами. Но у меня по-прежнему есть желание побеждать. Надеюсь, впереди нас ждёт ещё больше великих свершений», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.

Напомним, Карри всю профессиональную баскетбольную карьеру выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». Вместе с калифорнийским клубом разыгрывающий четыре раза становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).