Защитник «Зенита» Ксавьер Мун: предстоящий сезон будет очень конкурентным

Признанный лучшим разыгрывающим Кубка Кондрашина и Белова – 2024 игрок «Зенита» Ксавьер Мун прокомментировал победу своей команды в финальном матче с УНИКСом.

«Это наш первый настоящий вызов. Мы готовились в Турции около полутора недель, пытаясь подготовиться к соревнованиям. Мы впервые играем вместе, поэтому всё еще пытаемся привыкнуть друг к другу, но здорово, что мы смогли одержать эти победы.

Играть два матча за два дня, безусловно, было сложно. Думаю, последний раз я играл где-то в июле. Так что это моя первая настоящая игра с тех пор, но мне приятно одержать эти победы, и, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе и дальше. В этом году нас ждёт конкурентный сезон. Я с нетерпением жду этого, но знаю, что мы будем готовы к каждой игре, поэтому не беспокоюсь», — приводит слова Муна пресс-служба «Зенита».

В пятницу, 6 сентября, в Санкт-Петербурге в КСК «Арене» состоялся финальный матч турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2024» между гостями из Казани УНИКСом и хозяевами «Зенитом». Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 63:50 (19:17, 13:15, 13:11, 18:7).