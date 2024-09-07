Патрик Беверли опроверг забавную историю, связанную со Стефеном Карри

Бывший игрок НБА, 36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли в своём подкасте Pat Bev Podcast опроверг завирусившуюся в 2019 году историю о том, что он якобы сказал лидеру «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, что следующие пять лет будут его [Беверли] эпохой.

«Нет, просто мы считали, что тогда в «Клипперс» собрали команду монстров. Это было похоже на: «Нет, было твоё время, и теперь пришло время перемен». Это не было похоже на пять лет доминирования, нет.

Но это было обнадёживающе, так что вы знаете меня, я такой: «Ладно, ладно. Дайте мне поработать с этим. Ладно, круто». Интернет есть интернет. Он обыграл это так, как и должен был», — сказал Беверли.

Приписываемая Беверли фраза гласит: «Это были твои [Карри] последние пять лет. Следующие пять лет — мои».

В сезоне-2009/2010 Патрик Беверли играл в главном матче «Финала четырёх» в составе «Олимпиакоса». В 2011-2012 годах он был игроком «Спартака» из Санкт-Петербурга, в составе которого участвовал в «Финале четырёх» Кубка Европы — 2011/2012.