«Это немного застало меня врасплох». Карри рассказал о диалоге с Леброном на ОИ

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри рассказал о диалоге со звёздным игроком лиги и представителем «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, произошедшем на Олимпийских играх — 2024 после неудачных первых игр турнира со стороны Карри.

«Он задал мне те же вопросы, что и вы: «Что не так с твоим броском? Ты переживаешь из-за этого?» И моя позитивная сторона ответила: «Нет, мы выигрываем. Я уверен, что скоро всё наладится и начнётся удачная полоса». Как только я это сказал, Леброн прошёл мимо меня и своим глубоким голосом добавил: «Да, так и будет».

Это немного застало меня врасплох, потому что мне всё ещё непривычно, что этот парень теперь на моей стороне после всех наших соперничеств. Теперь мы в одной команде, и это здорово. Это действительно помогло укрепить мою уверенность, и в итоге всё сложилось как надо», — приводит слова Карри издание Fadeaway World.

Напомним, Карри подвергся критике за неудачные игры на групповом этапе и в 1/4 финала с Бразилией. Но в полуфинальном и финальном матчах Олимпиады Карри суммарно набрал 60 очков и реализовал 17 трёхочковых, внеся решающий вклад в золотую медаль команды.

Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам: