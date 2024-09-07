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Карточка новичка Уилта Чемберлена продана на аукционе за рекордные $ 1,7 млн

Карточка новичка Уилта Чемберлена продана на аукционе за рекордные $ 1,7 млн
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Карточка новичка легендарного американского баскетболиста Уилта Чемберлена, которая более 60 лет пролежала в шкафу, на этой неделе была продана на закрытом аукционе за колоссальные $ 1,7 млн. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что эта баскетбольная карточка стала самой дорогой в истории, превзойдя по цене карточку новичков Ларри Бёрда — Мэджика Джонсона, которая была продана в 2021 году за $ 840 тыс.

Карточка новичка Уилта Чемберлена 1961-1962 годов считается очень ценным раритетом. SGC Grading оценил её в 10 баллов. Это первая карточка Чемберлена из серии 1961-1962 годов, получившая высшую оценку.

Ранее сообщалось, что коллекционная верхняя нашивка с игровой формы сезона-2003/2004 покойной легенды НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта была продана на аукционе почти за $ 1,6 млн.

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