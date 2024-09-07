Сербский баскетболист подал иск из-за угроз и финансового мошенничества с контрактом

24-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда за литовский клуб «Жальгирис», Ален Смайлагич и его сторона подали иск из-за угроз и финансового мошенничества с контрактом

Смайлагич участвует в судебном процессе, в котором он обвиняет двух человек в вымогательстве, шантаже и финансовом мошенничестве. Дело было возбуждено 18 августа 2022 года, сообщает издание Basket News.

«В Сербии происходило много вещей, о которых я не хотел бы сейчас говорить. Мне бы не хотелось находиться рядом с такой энергией», — заявил Ален.

История началась в 2019 году, когда Смайлагич вернулся после своего первого сезона за границей с «Санта-Крус Уорриорз» в G-Лиге НБА. Уверенные в его будущей карьере в НБА родители игрока предприняли процесс подписания контракта в пользу клуба КК Беко (выступает во второй Сербской лиге), который его вырастил и привёл в НБА. По ошибке контракт был подписан с основанной всего за два месяца до сделки компанией Beko Basketball Kotež, которая фактически не имела никакого отношения к КК Беко и за которую Смайлагич никогда не играл.

Когда контракт истёк, представители этой компании в 2021 году подали в суд на Смайлагича за предполагаемые невыплаченные обязательства в размере 32,8 млн сербских динаров (~ € 280 480). Сторона игрока подала на них в суд ещё в 2022 году за финансовые махинации и мошенническое введение в заблуждение, утверждая, что их ввели в заблуждение и заставили подписать незаконный контракт.

После подписания контракта Смайлагича с «Голден Стэйт Уорриорз» на сезон НБА-2019/2020 оба ответчика хотели получить за трансфер $ 525 000 тыс., настаивая, что этого требует контракт. На Смайлагича оказывали давление и угрожали, чтобы он выплатил указанную сумму.