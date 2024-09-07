Певица Анна Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова заявила, что развелась с 32-летним звёздным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы увидите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть.

Самое ценное — вы слышите мой голос. Помимо голоса, со мной остались моя смелость, решительность и вера во всё лучшее. А ещё мои дети и песни», — написала певица в соцсетях.

Анна Седокова была замужем за Янисом Тиммой с 2020 года. У них нет общих детей в браке. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артёма Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребёнок от первого брака, Кристиан.