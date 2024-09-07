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Деннис Родман трогательно простился со своей мамой

Деннис Родман трогательно простился со своей мамой
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Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман объявил, что его мама Ширли Родман скончалась.

«Спасибо за воспоминания. Спасибо за то, что родила меня – Денниса Родмана. Спасибо, что была моей мамой. Навсегда мой ангел, покойся с миром! Слова от твоего единственного сына, как бы ты сказала», – написал Родман в одной из своих социальных сетей.

Напомним, Деннис на драфте 1986 года был выбран под общим 27-м номером. Форвард оказался в клубе «Детройт Пистонс». Родман помог «поршням» дважды стать чемпионами НБА в 1989 и 1990 годах. Позднее баскетболист перешёл в «Чикаго Буллз», где ещё трижды поднял над головой Кубок Ларри О’Брайена.

Отметим, что Родман – член Зала славы баскетбола, дважды лучший оборонительный игрок НБА и семь раз становился лучшим по количеству подборов.

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