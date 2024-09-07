Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Теннисист Фрэнсис Тиафо вышел на разминку в майке Дэмьена Лилларда

20-й номер рейтинга ATP Фрэнсис Тиафо вышел на разминку перед полуфинальным матчем US Open — 2024 в майке разыгрывающего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда.

Лиллард получил уже третью дань уважения менее чем за две недели от своих коллег из других видов спорта.

27 августа футболисты «Барселоны» Даниэль Ольмо и Ламин Ямаль использовали празднование «Dame Time» — показывая на свои запястья, как будто сверяясь с часами, после того, как забили гол.

Затем 31 августа Амаду Онана из «Астон Виллы» сделал то же самое в матче английской Премьер-лиги.

А в четверг вечером Тиафо надел майку «Бакс» Лилларда во время разминки на US Open.

Лиллард заметил это и перепостил фотографии Тиафо с подписью: «Вперёд, мой парень».

В полуфинальном матче US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и его соотечественником 20-м номером рейтинга ATP Фрэнсисом Тиафо победу в пяти партиях одержал Фритц — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.