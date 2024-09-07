«Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Тюрк Телеком» на сборах

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Вчера, 6 сентября, в Турции прошла товарищеская встреча между представителем Единой лиги ВТБ «Локомотивом-Кубань» и турецким коллективом «Тюрк Телеком» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup. Встреча завершилась со счётом 73:63 (24:13; 14:18; 16:14; 19:18) в пользу краснодарской команды.

У «Локомотива-Кубань» 47% реализации бросков с игры и 31% попаданий трёхочковых бросков.

Лидерами команды по результативности стали Андрей Мартюк, на счету которого 14 очков, пять подборов, три блок-шота, одна передача и один перехват; Патрик Миллер, набравший 14 очков, четыре передачи, три подбора и один перехват.

Следующую игру краснодарский клуб проведёт с турецкой командой «Тофаш». В первой встрече турецкой предсезонки «Локомотив-Кубань» уступил «Уралмашу» со счётом 70:82.