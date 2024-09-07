Кейтлин Кларк побила рекорд, принадлежавший звёздам женской НБА

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Первый номер драфта женской НБА, разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк в своём первом профессиональном сезоне побила очередной рекорд WNBA.

По информации StatMamba, Кларк провела наибольшее количество игр с 20 очками, пятью подборами и пятью реализованными трёхочковыми бросками. 22-летняя Кейтлин обошла Сабрину Ионеску и Дайану Таурази.

Ранее сообщалось, что Кейтлин стала первым новичком в истории североамериканской лиги, которому удалось набрать как минимум 25 очков, отдать 10 результативных передач и реализовать пять трёхочковых в двух матчах подряд.

В истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к настоящему моменту таких случаев не наблюдалось. Отметим, что баскетболистка является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA.