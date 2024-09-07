«Осваиваем то, что говорят тренеры». Центровой «Локо» Мартюк — о матче с «Тюрк Телекомом»

24-летний центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался о победе своей команды в предсезонном матче с «Тюрк Телекомом».

«Мы провели работу над ошибками, осваиваем то, что нам говорят тренеры, понемногу сплачиваемся. Не только на тренировках: мы же и живём тут, всё время проводим вместе, постоянно разговариваем — так и нарабатываем взаимопонимание.

Три блок-шота сегодня? Это как раз за счёт взаимопонимания: маленькие гарды прессингуют, вынуждают соперника делать сложный бросок, и нам, большим, остаётся просто поставить руку, чтобы сделать блок-шот.

Видел наших болельщиков сегодня на трибунах. Спасибо огромное всем, кто нас поддерживает. Локосемья, осталось уже примерно две недели — и мы наконец увидимся с вами в Краснодаре, в нашем любимом «Баскет-Холле», — приводит слова Мартюка пресс-служба «Локомотива-Кубань».