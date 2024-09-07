Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над «Тюрк Телекомом»

Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над турецким «Тюрк Телекомом» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup со счётом 73:63 (24:13; 14:18; 16:14; 19:18).

«Сегодня в первую очередь я доволен тем, с каким настроем и энергией команда вышла на игру. Благодаря защите мы с первых минут не дали сопернику почувствовать ритм игры. Конечно, ещё не всё получается в атаке, но в защите мы были гораздо лучше, чем в предыдущем матче. Продолжаем готовиться к сезону.

А ещё очень приятно было видеть наших болельщиков на трибунах. Локосемья, уже с нетерпением ждём с вами встречи на матчах Суперкубка и Единой лиги ВТБ!» — написал Ведищев в телеграм-канале.

Напомним, в межсезонье стало известно, что Андрей Ведищев в сезоне-2024/2025 будет совмещать роли президента и главного тренера команды.