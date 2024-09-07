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Сын легенды НБА провёл тренировку с действующими игроками, среди которых — Дюрант

Сын легенды НБА провёл тренировку с действующими игроками, среди которых — Дюрант
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17-летний Элайджа Аренас, который является сыном знаменитого баскетболиста Гилберта Аренаса, провёл тренировку с игроками Национальной баскетбольной ассоциации: Кевином Дюрантом («Финикс Санз») и Назом Ридом («Миннесота Тимбервулвз»).

Сын Гилберта Аренаса провёл тренировку с Дюрантом и Ридом:

Напомним, Элайджа Аренас, которому в марте 2025 года исполнится 18 лет, является лучшим атакующим защитником драфта-2026 в рейтинге от ESPN. Он в среднем набирает 34,3 очка, делает 7,6 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота за старшую школу Чатсворт, Калифорния.

Отметим, что в финале школьного турнира Элайджа набрал 44 очка, установив рекорд штата Калифорния по очкам в решающем матче. При этом команда Аренаса-младшего проиграла школе Мотеррей со счётом 66:74.

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