Егор Кулешов подписал контракт с «Автодором»

29-летний уроженец Волгограда и бывший игрок казанского УНИКСа Егор Кулешов подписал контракт с самарским «Автодором», представляющим Единую лигу ВТБ.

«Соглашение рассчитано на сезон-2024/2025», — сообщила пресс-служба «Автодора».

Егор Кулешов в 2013 году отправился в США, где начал выступать за Университет Аризоны, затем перебрался в Университет Райса, где попал в стартовую пятёрку (18,2 очка, 8,9 подбора, 2,1 передачи), а выпускался уже из Флоридского университета, в команде которого набирал по 13,6 очка и 6,5 подбора. В 2018-м Кулешов принял участие в преддрафтовых мероприятиях, провёл два матча в Летней лиге НБА и вернулся в Израиль.

Последние два сезона Кулешов провёл в «Хапоэле» из города Беэр-Шева. В 2023 году стал чемпионом Балканской лиги и был включён в символическую сборную со статистикой 12,4 очка при 53,8% реализации из-за дуги (топ-2 лиги). В минувшем сезоне Егор Кулешов набирал в среднем за матч 12,5 очка, 4,8 подбора, 1,4 передачи, а также оказался в топ-3 лучших снайперов, обладая 47,6% реализации из-за дуги.