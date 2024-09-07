Энджел Риз стала лучшим новичком в истории женской НБА по подборам за последние 50 лет

Баскетболистка «Чикаго Скай» Энджел Риз является лучшей среди новичков в истории женской НБА (WNBA) по среднему количеству подборов за последние 50 лет в лиге.

На счету 22-летней Энджел в среднем 13,2 подбора в матчах женской НБА. В истории лиги независимо от пола лидирует Шакил О’Нил, который во времена выступления за «Орландо Мэджик» в дебютном сезоне набирал 13,9 подбора.

Отметим, что 2 сентября в матче с «Миннесотой Линкс» Риз достигла отметки в 405 собранных подборов, установив новый рекорд североамериканской лиги по количеству отскоков за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Сильвии Фаулз, которая в 2018 году собрала 404 подбора.

Напомним, ранее легендарный О’Нил говорил, что относится к Риз как к дочке.