О'Нил назвал команду, которая столкнётся с трудностями на старте нового сезона НБА

Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» столкнётся с трудностями на старте нового сезона НБА.

«Некоторые игроки «Лейкерс» не будут уважать нового главного тренера Джей Джей Редика. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис попытаются держать всех в узде, но другие игроки могут не слушать Редика, потому что он молодой и неопытный тренер.

«Лейкерс» хотят снова дойти до финала НБА, но они смогут сделать это только в том случае, если будут единой командой. Редику предстоит многое доказать «Лейкерс» и миру НБА в целом. Он понимает баскетбол и обладает большим умом, но это не значит, что все игроки сразу же станут уважать его», — сказал О'Нил в интервью на «Шоу Пэта Макафи» на телеканале ESPN.