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Чарльз Баркли выявил звёздную команду НБА с проблемой лидерства

Чарльз Баркли выявил звёздную команду НБА с проблемой лидерства
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61-летний легендарный баскетболист Чарльз Баркли заявил, что команда НБА «Финикс Санз» столкнётся с проблемой лидерства в сезоне-2024/2025.

«У них нет ни идентичности, ни лидерства. У тебя должен быть стиль игры. У вас должно быть лидерство. «Санз» ещё не доказали, что способны на это. Букер потрясающий игрок. Вся динамика команды изменилась, когда туда пришли Кевин [Дюрант] и [Брэдли] Бил. Теперь у них должно быть лидерство.

Букер должен взять на себя роль лидера. Я думаю, он сопротивляется, потому что предполагает, что Дюрант — лучший игрок. Но Кевин сказал, что не хочет быть лидером. Он просто хочет играть в баскетбол», — приводит слова Баркли издание Fadeaway World.

Ранее легендарный центровой Шакил О’Нил заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» столкнётся с трудностями на старте нового сезона НБА.

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