Стефена Карри и Леброна Джеймса забавно спародировали на шоу

Разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса забавно спародировали в филиппинском шоу под названием ShowTime. Во время шоу «Леброн Джеймс» исполнил зажигательный танец.

Фото: https://x.com/ZoSpicyDubs

Напомним, Карри и Леброн являются четырёхкратными чемпионами НБА. Баскетболисты являлись лидерами сборной США на Олимпийских играх в Париже. В итоге американцы со Стэфом и Королём во главе забрали золотые медали баскетбольного турнира, в финале обыграв Францию со счётом 98:87.

Недавно Карри подписал новый контракт с «Голден Стэйт». В сезоне-2026/2027 Стефен будет получать $ 62,6 млн, тем самым разыгрывающий «воинов» станет первым игроком в истории НБА, кто будет получать больше $ 60 млн.