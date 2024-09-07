Экс-тренер «Лейкерс» раскрыл секреты спортивного режима Коби Брайанта

Бывший игрок и экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт рассказал, что отличало легенду «озёрников» Коби Брайанта от остальных игроков.

«Коби Брайант не был самым талантливым игроком, которого я видел на баскетбольной площадке. Его современники Трэйси Макгрэди и Винс Картер обладали большим талантом, но у них не было той мощи, которая была у Коби. И вот почему, когда он выходил против этих парней, он блистал.

Коби никогда не тренировался только один раз в день. Он делал по 500 бросков перед двухчасовыми командными тренировками. Затем он возвращался поздно ночью домой и там тренировался ещё немного.

Он говорил: «Если я тренируюсь три раза в день, а все эти парни, которых называют великими игроками, будут тренироваться только один раз в день в течение пяти лет, то они не смогут меня догнать», — рассказал Скотт в выпуске подкаста Byron Scott’s Fast Break.