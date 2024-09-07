Известный инсайдер оценил перспективы «Бостона» вновь завоевать титул

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст оценил перспективы «Бостон Селтикс» вновь завоевать титул.

«Я ожидаю, что «Селтикс» успешно защитят титул в следующем году, но после того, как вы выигрываете чемпионат, ситуация и отношение к вам меняются», — приводит слова Уиндхорста издание The Big Lead.

В сезоне-2023/2024 «Селтикс» стали чемпионами НБА, обыграв клуб «Даллас Маверикс» со счётом 4-1. Это второй титул для «Селтикс» в XXI веке. Свой предыдущий трофей они завоевали в 2008 году под руководством известного тренера Дока Риверса, обыграв в финале 4-2 команду «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом в составе.

За свою историю «Бостон» 18 раз выигрывал титул чемпиона НБА. После победы над «Даллас Маверикс» официально стали самой титулованной командой в истории НБА.