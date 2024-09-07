Джеди Осман подписал контракт с «Панатинаикосом»

29-летний турецкий форвард Джеди Осман подписал контракт с греческим «Панатинаикосом» и будет выступать за эту команду в следующем сезоне. Об этом заявил в соцсетях владелец афинского клуба Димитрис Яннакопулос.

Подробности контракта на данный момент не сообщаются. Ранее были слухи о том, что Османом интересуются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Реал» Мадрид.

В прошлом сезоне Осман играл в Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 6,8 очка, делая 2,5 подбора и 1,7 передачи за игру в 72 матчах.

В последний раз он выступал в Европе в 2017 году, после чего перебрался в НБА. Ранее чемпион Евролиги «Панатинаикос» усилил состав Лоренцо Брауном и Омером Юртсевеном.