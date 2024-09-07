«Моя задница у его лица!» Шакил О'Нил назвал свой величайший момент в карьере

52-летний легендарный американский баскетболист, комментатор, баскетбольный телеэксперт, рэпер, а также актёр Шакил О'Нил во время эфира со своим сыном Майлзом О'Нилом назвал свой самый GOAT-момент (Величайший в истории). Он вспомнил свой данк (бросок сверху) через игрока «Сан-Антонио Спёрс» Криса Дадли в 1999 году в матче за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я на «The Forum» (бывшая арена «Лейкерс») принимаю мяч, а Крис Дадли на мне. Если вы не используете против меня двойную опеку, это противоречит моей религии. Это значит, что вы не проявляете ко мне должного уважения. Теперь он пытается использовать свою силу, а у него нет подстраховки. Я такой: «Какого чёрта?» Итак, я делаю ещё один отскок в сторону, он делает это снова, и теперь становлюсь по-настоящему злым.

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Так что теперь я просто делаю ещё один прыжок, данк, и просто пытаюсь вложить всю задницу в его чёртово лицо. Типа просто раздвигаю ноги после данка, а затем, когда я смотрю вниз, то вижу, как моя задница находится у его лица. Он такой: «Ооо», а я спрыгиваю, кричу: «Отвали от меня», и отталкиваю его», — приводит слова Шакила издание Fadeaway World.