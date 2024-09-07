Двукратный чемпион НБА назвал лучшего распасовщика в истории баскетбола

63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас сказал, что легендарный баскетболист Мэджик Джонсон являются лучшим распасовщиком за всю историю.

«Мэджик Джонсон — лучший распасовщик всех времён благодаря своему росту, креативности и воображению. Он изобрёл пас вслепую, я изобрёл пас с отскоком для маленьких игроков. #творчество #воображение Когда вы представляете то, что никогда не делалось другими — это немыслимо. Вот в чём отличительная черта таких игроков, как Мэджик», — написал Томас в социальных сетях.

Фото: Johnny Nunez/Getty Images for Turner Sports

Джонсон — пятикратный чемпион НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988), трёхкратный MVP регулярного сезона (1987, 1989, 1990), 12-кратный участник Матча звёзд, 10 раз входил в символические сборные по итогам сезона (1983—1991 — первый состав, 1982 — второй состав).

Дважды признавался самым ценным игроком Матча звёзд НБА в 1990 и 1992 годах. Олимпийский чемпион 1992 года.