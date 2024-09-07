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«Люди придираются». Экс-игрок НБА оказался ошеломлён критикой в адрес Руди Гобера

«Люди придираются». Экс-игрок НБА оказался ошеломлён критикой в адрес Руди Гобера
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдди Джонсон ошеломлён тем, как представители общественности подвергли резкой критике центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

«Язвительность, направленная в адрес этого человека, ошеломляет меня. Руди замечательный защитник, но люди придираются к вещам, которые он не может делать на высоком уровне», — приводит слова Эдди портал The Sports Rush.

Напомним, в минувшем сезоне НБА французский игрок принял участие в 76 встречах. В среднем за матч Руди Гобер набирал 14,0 очка, делал 12,9 подбора, отдавал 1,3 передачи, а также совершал 2,1 блок-шота.

Ранее трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас вмешался в конфликт между Шакилом О'Нилом и Руди Гобером.

Мнение Аренаса:
Гилберт Аренас вмешался в конфликт между Шакилом О'Нилом и Руди Гобером
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