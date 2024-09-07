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ЦСКА одержал победу с отрывом в семь очков над «Тюрк Телеком» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу с отрывом в семь очков над «Тюрк Телеком» в товарищеском матче
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Сегодня, 7 сентября, в Анталье (Турция) на арене Gloria Sports Arena состоялся товарищеский матч между московским ЦСКА и хозяевами «Тюрк Телеком». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 79:72 (15:17, 25:15, 21:22, 18:18).

Наиболее результативным игроком московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе игры ему удалось набрать 14 очков и сделать один подбор. На площадке американский игрок находился 21 минуту и 58 секунд.

Самым результативным игроком турецкой команды стал Эмре Мелих Тунджа. За время встречи Эмре набрал 14 очков, сделал четыре подбора, отдал одну передачу, а также совершил один перехват и один блок-шот. На площадке Тунджа находился 22 минуту и 52 секунды.

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