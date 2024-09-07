Эксперт объяснил, как «Голден Стэйт» может вновь стать претендентом на чемпионство

Известный инсайдер и обозреватель ESPN Зак Лоу объяснил, как «Голден Стэйт Уорриорз» может вновь стать претендентом на звание чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Закончились ли времена «Уорриорз» как настоящих претендентов на титул? Возможно. Чтобы вновь претендовать на чемпионство, им потребуется оглушительный успех в короткие сроки. Хороший пример в этом смысле «Сан-Антонио Спёрс». Они задрафтовали Кави Леонарда, когда карьера Тима Данкана приближалась к концу.

Вот что происходит с великими командами, в которых основной состав остаётся слишком долго. Они много выигрывают, но, несмотря на это, их очередь на драфте наступает в самом конце. Поэтому им не удаётся получить звёздных игроков. Затем костяк команды стареет. И им уже трудно снова добиться успеха. В таком положении сейчас находятся «Уорриорз». Это хорошая команда с сильным составом в Западной конференции. Они могут выиграть несколько матчей. Если всё пойдёт хорошо, то у них есть шансы победить в первых двух раундах плей-офф. Но они не претенденты. Им нужно молниеносное событие, чтобы вернуться на вершину», — приводит слова Зака портал Fadeaway World.