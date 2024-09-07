В NBA 2K25 добавили прощальный тур Леброна Джеймса

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В игру NBA 2K25 добавили прощальный тур лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Об этом сообщает аккаунт JumpmanGerm на своей странице в социальных сетях.

По задумке авторов, если игрок разрешает Леброну отправиться в прощальный тур, тогда Джеймс поменяется джерси с игроком команды-противника и завершит карьеру.

Фото: Аккаунт JumpmanGerm

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 играх. В среднем за встречу Леброн набирал 25,6 очка, делал 7,2 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

Также Леброн принял участие в летних Олимпийских играх в Париже, по итогам которых он завоевал золото в составе сборной США.

Ранее стало известно, что рейтинг Джоэла Эмбиида и ещё четырёх игроков в NBA 2K25 выше, чем у Леброна. Назван топ-10.