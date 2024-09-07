«Рад, что возвращаюсь в Россию». Егор Кулешов — о переходе в «Автодор»

29-летний уроженец Волгограда и бывший игрок казанского УНИКСа Егор Кулешов высказался о переходе в «Автодор».

«Насчёт перехода — я очень рад, правда рад, что возвращаюсь в Россию и получаю второй шанс после каденции в УНИКСе, когда особо не играл. Теперь у меня есть шанс доказать всем на площадке [на что я способен]. Можно считать, что это чистый лист [в моей карьере], начать заново и реально показать, из чего я состою. Переговоры на самом деле были достаточно быстрыми. Я сидел и ждал именно такую ситуацию, чтобы быстро [заключить контракт]. Поэтому я в России буду буквально уже через пару дней, пройду медосмотр. Думаю начать тренироваться как можно быстрее. Нашей команде предстоит хороший сезон. Спасибо клубу за такой шанс», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Последние два сезона Кулешов провёл в «Хапоэле» из города Беэр-Шева. В 2023 году стал чемпионом Балканской лиги и был включён в символическую сборную со статистикой 12,4 очка при 53,8% реализации из-за дуги (топ-2 лиги). В минувшем сезоне Егор Кулешов набирал в среднем за матч 12,5 очка, делал 4,8 подбора, 1,4 передачи, а также оказался в топ-3 лучших снайперов, обладая 47,6% реализации из-за дуги.