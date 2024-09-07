Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги предсезонных сборов в Турции

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал итоги предсезонных сборов команды в Турции.

«Мы закончили третью часть, третий цикл предсезонки здесь, в Турции, и готовы отправиться домой. Сделали некоторые выводы по тому, как прошло межсезонье. Что-то мне нравится, в чём-то надо добавить. В целом мы играли неровно, и это ожидаемо. Наша ротация сейчас необычная, потому что мне надо увидеть, как выглядят некоторые игроки [на площадке], насколько они готовы нам помогать, в какой форме находятся. В нашей игре много нестабильности, в частности в бросках, что также ожидаемо, но неприемлемо. Хотим побольше стабильности, собранности с этого момента. Нужно добиться этого. Все, кто выходил на площадку, готовы вносить свой вклад. Мне это нравится. Главное, что мы возвращаемся домой. Все здоровы и готовы к следующему сезону», — приводит слова Андреаса пресс-служба армейцев.