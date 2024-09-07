Войнаровски: Джамал Маррей подписал новый контракт с «Наггетс» на сумму более $ 200 млн

Разыгрывающий защитник Джамал Маррей подписал новый контракт с «Денвер Наггетс». Об этом сообщает известный инсайдер и аналитик ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Маррей подписал четырёхлетнее соглашение на сумму в $ 208 млн. Таким образом, текущий контракт баскетболиста после этого продления будет рассчитан на пять лет и $ 244 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джамал Маррей принял участие в 59 играх. В среднем за встречу американо-канадский игрок набирал 21,2 очка, делал 4,1 подбора, отдавал 6,5 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

Ранее Президент «Денвера» прояснил провальное выступление Маррея на Олимпиаде-2024.