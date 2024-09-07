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Патрик Беверли: Вембаньяма — пришелец, игра которого выходит за рамки позиций в баскетболе

Патрик Беверли: Вембаньяма — пришелец, игра которого выходит за рамки позиций в баскетболе
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Бывший игрок НБА 36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли высказался в адрес французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Вемба умеет всё — даже не с кем сравнить. Он пришелец, игра которого выходит за рамки позиций в баскетболе. Виктор центровой, который забрасывает трёшки и ведёт мяч. Он относится к той же категории игроков, в которой находятся Кевин Дюрант и Леброн Джеймс. В следующем сезоне Вембаньяма станет лучшим игроком лиги», — приводит слова Беверли портал Fadeaway World.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Вембаньяма принял участие в 71 матче. В среднем за встречу французский игрок набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата.

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