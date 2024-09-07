Шакил О'Нил объяснил, как Луке Дончичу разумно распорядиться своими финансами

52-летний легендарный американский баскетболист, комментатор, баскетбольный аналитик, рэпер, а также актёр Шакил О'Нил дал финансовый совет известному разыгрывающему защитнику «Даллас Маверикс» Луке Дончичу.

«Лука вот-вот получит $ 100 млн. На его месте я бы сказал: «Хорошо, просто заплатите мне $ 20 млн в этом году. Остальные $ 80 млн пусть хранятся у вас, пока не уйду на пенсию». Смотрите сами: $ 80 млн — это не $ 80 млн после того, как вы заплатите за них налоги. Луке следовало бы сказать: «Просто заплатите мне $ 20 млн, а оставшаяся часть пусть будет у вас. Я не хочу видеть их, пока мне не исполнится 35 лет», — приводит слова Шакила портал Fadeaway World.

Ранее Шакил О'Нил назвал свой величайший момент в карьере.