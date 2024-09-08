Ник Янг: Гарнетт был лучше Данкана. Титулы не всегда означают, что ты лучше кого-то

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг утверждает, что член Зала славы баскетбола и чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт лучше пятикратного чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана.

«Да, Кевин Гарнетт был лучше Тима Данкана. Время было замечательным, но я чувствую, что то, что у тебя есть достижения и чемпионские титулы, не всегда означает, что ты лучше этого человека. Лично моё мнение — его команда была лучше «Тимбервулвз». Если бы вы включили Кевина в тот состав «Спёрс», то я думаю, что у него было бы столько же колец», — приводит слова Ника Янга портал Fadeaway World.

Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит ответил на утверждение Кевина Гарнетта, что нынешние игроки не смогли бы играть 20 лет назад.