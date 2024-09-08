Чемпион НБА объяснил, почему Леброн не является величайшим игроком всех времён

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэй Аллен объяснил, почему не считает лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком всех времён.

«Он отличный исполнитель штрафных бросков? Он отличный исполнитель трёхочковых бросков? Он отличный дриблер? То есть вы говорите, что Леброн величайший игрок, но он даже не так хорош во всех этих категориях», — приводит слова Аллена The Cold Wire.

Напомним, Леброн Джеймс принимал участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

В минувшем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 72 матчах. В среднем за игру он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.