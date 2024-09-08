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Ховард стал участником шоу «Танцы со звёздами». Разница в росте с партнёршей — более 40 см

Ховард стал участником шоу «Танцы со звёздами». Разница в росте с партнёршей — более 40 см
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38-летний звёздный американский баскетболист и чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард стал участником популярного в США шоу «Танцы со звёздами». Разница в росте с партнёршей составляет более 40 см.

Партнёрша Ховарда — Даниэлла Карагач Пашкова. Она — известная американская танцовщица. Карагач и её партнёр Павел Пашков являются трёхкратными чемпионами США по латиноамериканским танцам среди юниоров I и II степени.

Фото: Из личного архива Карагач

Фото: Из личного архива Карагач

Партнёр Карагач Павел Пашков является также её мужем. Пашков родился в Перми и переехал в США.

«Думаю, что пойду в «Танцы со звёздами» и просто получу как можно больше удовольствия. Я танцевал всю свою жизнь, но не бальными танцами. Это будет мой первый раз, поэтому буду наслаждаться каждым моментом на шоу, и я так благодарен, что у меня есть такая возможность», — сказал Ховард на шоу «Доброе утро, Америка».

В 2022 году Ховард подписал контракт с «Таоюань Леопардс» из тайваньской лиги Т1. 30 мая 2024 года Ховард подписал контракт с клубом «Тайвань Мустангс».

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