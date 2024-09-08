Игрок НБА объяснил, почему против Кайри Ирвинга сложнее всего защищаться

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Кеон Эллис объяснил, почему против разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга тяжело защищаться.

«Против Кайри Ирвинга, вероятно, сложнее всего защищаться. Больше всего меня беспокоят парни, которые могут бросать с дальней дистанции. Если человек может реализовывать трёхочковые, то я думаю: «Чёрт возьми, нужно играть плотнее».

И я уже не могу использовать преимущество в виде длины рук, например, как с Шеем Гилджес-Александером. Играя против Брансона, Карри и Дэмьена, нельзя оставлять свободного пространства.

С Кайри ты будешь думать, что он в ловушке и не сможет атаковать кольцо, а он просто сделает сложнейший бросок левой рукой и попадёт», — приводит слова Эллиса Fadeaway World.

Напомним, «Даллас Маверикс» с Ирвингом в составе вышел в финал НБА, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4. В свою очередь, Карри вместе со сборной США по баскетболу завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.