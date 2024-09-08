«Тренер, неужели Лука лучше меня?» Бывший игрок и тренер «Бостона» — о Тейтуме и Дончиче

Бывший игрок «Бостон Селтикс» Эван Тёрнер на подкасте с Джеффом Тигом обсудил, насколько хорош словенский игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

Также Тёрнер рассказал, какие трудности Лука доставлял игроку «Селтикс» Джейсону Тейтуму. Тёрнер был помощником тренера «Бостона» в сезоне-2020/2021, в то время как Тиг доигрывал свой последний сезон в карьере в команде.

«Я был первым человеком, который действительно рассказал тебе, Джефф, будучи тренером, насколько хладнокровен Лука. Я помню, как ты, Джефф, сказал мне тогда, что Дончич был очень ленив и не представлял угрозу для нас. Мой ответ был прост: «Посмотри на него, он настоящий мужчина, Лука — это настоящий убийца. Его не волнует ни одна игра в регулярном сезоне… Он включится».

Ты был уверен, что Тейтум и [Джейлен] Браун перекроют его в защите, если «Маверикс» начнут сокращать отставание. И что по итогу? Они сократили разрыв, взяли тайм-аут, и Лука в решающей атаке сделал степ-бэк и сделал победный бросок! Самое забавное случилось потом. Мы зашли раздевалку и Тейтум спросил: «Тренер, неужели Лука лучше меня?» — приводит слова Тёрнера Sports Illustrated.

В сезоне-2023/2024 «Селтикс» стали чемпионами НБА, обыграв «Маверикс» со счётом 4-1.