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В ЦСКА высказались о предстоящем Суперкубке Единой лиги

В ЦСКА высказались о предстоящем Суперкубке Единой лиги
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Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева рассказала, как в клубе относятся к предстоящему Суперкубку Единой лиги ВТБ. Турнир пройдёт с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

«Команда ещё в процессе набора формы, прошло всего 18 дней с момента, как мы собрались вместе, а Аврамович присоединился десятью днями позднее. И в идеале предсезонная подготовка должна длиться около пяти-шести недель. Отсчёт мы ведём от первой игры официального сезона Единой лиги ВТБ, который состоится 21 сентября. Поэтому Суперкубок воспринимаем больше как финальный этап предсезонной подготовки. Ведь раньше в течение более 10 сезонов проходил наш традиционный Кубок Гомельского, который мы всегда назначали на даты, предшествующие началу сезона.

А насчёт того, важна ли победа… Думаю, любой спортсмен, который ответит «нет», слукавит. В этом ведь суть спорта. Будем стараться», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

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