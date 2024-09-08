Стефен Карри вместе с женой посетил женский финал US Open

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» и играющий на позиции разыгрывающего защитника, Стефен Карри вместе со своей женой Аишой Карри посетил женский финал US Open.

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В ночь с 7 на 8 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в женском одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла в двух сетах шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5.

Стефен Карри на минувших Олимпийских играх — 2024 в составе сборной США стал обладателем золотой медали, что стало первым триумфом для баскетболиста на Олимпиадах.

За свою карьеру Стефен стал четырёхкратным чемпионом НБА и двукратным MVP регулярного сезона.